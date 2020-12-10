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Haberler Spor Pınar KSK’nin nefesi yetmedi

Pınar KSK’nin nefesi yetmedi

Pınar KSK’nin nefesi yetmedi
Giriş Tarihi: 10.12.2020

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu üçüncü hafta mücadelesinde Almanya'da Brose Bamberg'e 83-82 yenilerek Avrupa kupalarında 14 maç sonra sahadan mağlubiyetle ayrılan Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, karşılaşmanın son 2-3 dakikalık bölümünde çok hata yaptıklarını bildirdi. Geride kalan 8 günde 4. maçlarını Brose Bamberg karşısında oynadıklarını belirten Sarıca, "Herkes sahada elinden geleni yaptı ama maçın sonunda daha az enerjimiz vardı ve son 2-3 dakikada çok fazla sayıda hata yaptık. Rakibimiz Brose Bamberg'i tebrik ediyorum" dedi. Kaf-Kaf, Avrupa Kupalarında 14 karşılaşma sonra mağlup oldu.

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