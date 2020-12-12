Aydın 5’te 5 istiyor

Misli.com Sultanlar Ligi'nde 34 puanla 7. sırada yer alan Aydın Büyükşehir Belediyespor 5'te 5 peşinde. İlbank'ı 3-0, Kuzeyboru'yu 3-2 ve Beylikdüzü Voleybol İhtisas'ı 3-0 ve Sistem9 Yeşilyurt'u 3-2'lik skorla geçen Aydın'ın Sultanları, 22. hafta mücadelesinde bugün İstanbul'da 3 puanla 15. sırada bulunan Beşiktaş'a konuk olacak. Burhan Felek Vestel Voleybol Spor Salonu'ndaki mücadele saat 15.30'da başlayacak. Karşılaşma Misli.Com Web ve Mobil TV'den ekranlara gelecek. 4 puan önündeki Nilüfer Belediye ve 5 puan önündeki Galatasaray'ı geçmeyi hedefleyen Aydın Büyükşehir belediyespor, Beşiktaş'ı da yenerek bu sezon ilk kez 5'te 5 yapmayı hedefliyor. İlk yarıda Aydın'da oynanan maç ev sahibi ekibin 3-0 üstünlüğüyle sona ermişti.