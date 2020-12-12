Özdemir taburcu oldu

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in son yaptırdığı korona virüs testi negatif çıktı. Hastanede tedavi altında olan Özdemir, testinin negatif çıkmasıyla birlikte taburcu edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "İzolasyon süreci devam edecek olan Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.