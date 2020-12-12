  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Özdemir taburcu oldu

Özdemir taburcu oldu

Özdemir taburcu oldu
Giriş Tarihi: 12.12.2020

TÜRKİYE Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir'in son yaptırdığı korona virüs testi negatif çıktı. Hastanede tedavi altında olan Özdemir, testinin negatif çıkmasıyla birlikte taburcu edildi. Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada, "İzolasyon süreci devam edecek olan Başkanımız, evinden çalışmalarını yürütecektir. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimizi iletir, tedavisinde yardımcı olan başta doktoru olmak üzere, tüm hastane çalışanlarına teşekkür ederiz" ifadeleri kullanıldı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Özdemir taburcu oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA