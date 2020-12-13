Akhisarspor’un rakibi Altınordu

TFF 1. Lig'de zirve ortaklarından Altınordu bugün sahasında alt sıralardan uzaklaşma mücadelesi veren Akhisarspor'u ağırlayacak. Bornova Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak Ege derbisinde hakem Onur Özütoprak düdük çalacak. Önemli karşılama TRT Spor ve beIN MAX 1'den naklen yayınlanacak. Karşılaşma korona virüs salgını nedeniyle seyircisiz oynanacak. Altınordu'da tedavileri süren Yiğit Emre ile Emre Nefiz dışında eksik yok. Akhisar'da cezalı duruma düşen Rotman ve Musa Nizam ile tarak kemiği kırılan Hasan Ali forma giyemeyecek. Altınordu, ligde son 2 maçında Ankara Keçiörengücü'ne 2-0 yenilip, Adana Demirspor'la 1-1 kalmasına rağmen 24 puanla zirvenin 3 ortağından biri olurken, Akhisarspor ise son 4 karşılaşmadan sadece 1 puan çıkararak 13 puanla 13'üncü sırada yer alıyor.



GOL ATAMIYOR

Üst üste gol bile atamadan 3 mağlubiyet alan Manisa temsilcisinin, hafta için mesaisinde oynaması gereken Adanaspor karşılaşması rakip takımdaki korona virüs vakaları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.



DİLSÖZ'ÜN İLK MAÇI

Akhisarspor'da hafta içinde istifa eden Cem Kavçak'ın yerine göreve getirilen teknik direktör Mesut Dilsöz, bugün yeni takımının başında ilk sınavına çıkacak. Yeşilsiyahlı ekibin teknik patronu Mesut Dilsöz, "İyi bir ekibe sahibiz. İlk maçımızda güçlü rakibimizi yenerek kulüp olarak yeni bir sayfa açmak istiyoruz. Oyuncularıma güvenim tam" şeklinde konuştu.