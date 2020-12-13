Aydın 5. viteste

Misli.com Sultanlar Ligi'nde oynadığı son 4 maçı kazanarak çıkışa geçen Aydın Büyükşehir Belediyespor, deplasmanda Beşiktaş engelini de 3-0'lık skorla aştı, Play-Off ateşini yaktı. İlk sete hızlı başlayan Aydın'ın Sultanları, Anthi, Meryem ve Janset Cemre'nin etkili oyunuyla teknik molayı 12-5 önde geçti. Mola dönüşü hız kesmeyen ve Meryem-Anthi ikilisiyle sayılar bulan Aydın BŞB, ilk seti 25-12 kazanıp, 1-0 öne geçti. Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette teknik molayı 12-10 galip tamamlayan mavi-beyazlılar, seti 25-18 kazanıp skoru 2-0'a taşıdı.

ANTHİ VE MERYEM SAHNEDE

Üçüncü sete de fırtına gibi başlayan Aydın'ın Sultanları, teknik molayı 12-5 üstün kapattı. Gençlerle mücadele eden Beşiktaş karşısında bu sette sadece 8 sayıya izin veren mavi-beyazlılar, seti 25-8, karşılaşmayı da 3-0 kazanıp, üst sıralardaki yerini sağlamlaştırdı. Anthi 14, Meryem Boz 10, Hande ve Janset Emre 9'ar, Ecem 7'şer sayıyla galibiyette önemli rol oynadılar.

İHSAN KARATAŞ