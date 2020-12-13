Balıkesirspor’a Es-Es şoku

TFF. 1 Lig'in 14. hafta müsabakasında Aydeniz Et Balıkesirspor, Eskişehirspor'la 2-2 berabere kaldı. 12. dakikada Ezeh'in ceza sahası dışından sert şutunda kaleci Ekrem'den seken topu defans uzaklaştırdı. 21'de Balıkesir defansının uzaklaştıramadığı topu ceza yayı önünde alan Alimi sert vurdu, Abdülhamit'e çarpan top kaleci Vukovic'i yanılttı, top ağlara gitti: 0-1. 31. dakikada Ezeh'in ceza sahası içine ortaladığı topu alan İsmail Yüksek, Sezgin tarafından düşürülünce hakem Bülent Birincioğlu penaltı noktasını gösterdi. 32. dakikada atışı kullanan Mrsic topu filelere gönderdi: 1-1. 43. dakikada Bilal'in büyük hatasında Eze topu aldı, kaleci Ekrem'i de çalımlayarak meşin yuvarlağı boş kaleye yolladı: 2-1. 73. dakikada Eskişehirspor skora dengeyi getirdi. Bu dakikada sağdan yapılan ortada defanstan havalanan topa Furgan harika vurdu, kaleci Vukovic'i avladı: 2-2. 76'da Sholaja sağdan ortaladı Buğra kafayla indirdi, Mevlüt'ten önce Abdülhamit tehlikeyi uzaklaştırdı. 84'te Erdal'ın pasında ceza alanında mutlak pozisyonda Kaan ve Furgan dokunamadı. 88'de Alimi'nin şutunda defans gole izin vermedi, mücadele 2-2 sona erdi.