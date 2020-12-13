2. Lig Beyaz Grup'ta namağlup lider Manisa Futbol Kulübü, 15. hafta mücadelesinde deplasmanda Hacettepe'ye konuk olacak. Etimesgut Belediyesi Atatürk Stadı'nda oynanacak mücadele saat 13.00'te başlayacak. Karşılaşmayı Adana Bölgesi'nden hakem Tarık Güldal yönetecek. Beyaz Grup'ta son 7 maçında yenilgi yüzü görmeyen 4 galibiyet, 3 beraberlik elde eden Uşakspor, pazar mesaisinde Çorumspor FK'yı ağırlıyor. Uşak 1 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 13.00'te başlayacak. 2. Lig Kırmızı Grup'ta son 3 maçını kaybeden Turgutluspor, saat 12.00'de zirve yarışındaki Vanspor FK deplasmanında moral arıyor. Son iki maçını kazanan Bodrumspor, evinde Tetiş Yapı Elazığspor'u ağırlıyor. Bodrum İlçe Stadı'ndaki mücadele saat 13.00'te oynanacak.
Manisa FK, Başkent virajında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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