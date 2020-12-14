Başakşehir teslim oldu

SÜPER Lig'de yaşadığı puan kayıplarıyla zirvenin uzağında kalan Medipol Başakşehir, sahasında Gaziantep FK'ya da mağlup oldu: 1-2. 14. dakikada sol taraftan Güray'ın yerden içeri çevirdiği topla ceza yayı yakınlarında buluşan Mirallas'ın düzeltip yaptığı vuruşta meşin yuvarlak kaleci Mert'e çarparak kornere gitti. 44'te sol taraftan Muhammet Demir'in yerden ortaladığı topa kale önünde Mirallas'ın yaptığı dokunuşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1. 56'da Ponck'un uzun pasında Crivelli, göğsüyle iyi önüne aldığı topu penaltı noktası üzerinden düzgün bir vuruşla ağlara yolladı: 1-1. 74'te sağ kanattan ceza sahasına sokulan Olkowski'nin kale alanına sert kestiği topa bomboş kalan Muhammet Demir dokundu ve Gaziantep FK'yı yeniden öne geçirdi: 1-2. Karşılaşma 2-1 Gaziantep FK üstünlüğüyle sona erdi.