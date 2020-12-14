Cimnastikte İzmir damgası

MERSİN'DE Olimpik Cimnastik Salonu'nda yapılan Avrupa Erkekler Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda İzmirli iki milli sporcumuz Avrupa şampiyonu oldu. Halka aletinde altın madalya kazanan İbrahim Çolak, Tokyo 2020 için de kota kazandı. Abdelrahman Elgamal ise dördüncülüğü elde etti. Ferhat Arıcan da paralel bar aletinde altın madalyanın sahibi oldu. Arıca, ayrıca kulplu beygir aletinde bronz madalya elde etti. Gençler kategorisi alet finallerinde ise milli sporculardan Mert Efe Kılıçer barfiks aletinde topladığı 12 bin 933 puanla gümüş madalyaya uzandı.

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KILIÇER, paralel bar aletinde de bronz madalya kazandı. Bora Tarhan ise halka aletinde 13 bin puan alarak Avrupa üçüncüsü olup, bronz madalya elde etti. Tarhan, atlama masasında da 14 bin 016 puanla üçüncülük kürsüsüne çıkarak ikinci bronz madalyasını boynuna taktı. Türkiye, şampiyonanın gençler kategorisi alet finallerinde 1 gümüş, 3 bronz madalya aldı.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN TEBRİK

BAŞKAN Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa şampiyonu olan İbrahim Çolak ile Ferhat Arıcan'ı arayarak tebrik etti. Erdoğan, "Desteklerimiz devam edecek" dedi.