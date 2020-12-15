Alanya’nın inadı inat

SÜPER Lig'in 12. haftasında konuk ettiği Beşiktaş'ı 2-1 yenerek iki haftalık suskunluğunu bozan Aytemiz Alanyaspor, zirvedeki üstünlüğünü korurken hedefine koşmayı sürdürüyor. Takımın başına gelen Çağdaş Atan yönetiminde iyi bir grafik çizen Alanyaspor, 12 maçta rakip fileleri 22 kez havalandırırken, kalesinde sadece 7 gol görerek G.Saray ile birlikte ligin en az gol yiyen takımı durumunda. Ligde yakın takipçisi G.Saray'ı deplasmanda mağlup edip, Beşiktaş'ı ise evinde yıkan Güney temsilcisi geçen sezon Başakşehir'in gerçekleştirdiği başarıyı elde etmenin planlarını yapıyor.Turuncu-yeşilli takım, evinde oynadığı 6 karşılaşmada kalesinde sadece ve sadece 2 gol gördü.

SERİYİ 10 MAÇA ÇIKARDI

BU sezon iç sahada şu ana kadar 14 gol kaydeden Akdeniz ekibi, 5 sezondur yer aldığı Süper Lig'de iç sahadaki 9 maçlık yenilmezlik serisini de 10'a çıkardı. Ligde 9 kez karşılaştığı Beşiktaş'a karşı ilk galibiyetini alan Aytemiz Alanyaspor, geride kalan 8 maçın 7'sini kaybetmiş, 1'inde ise berabere kalmıştı.



YENİ HEDEF ADANASPOR

BEŞİKTAŞ galibiyeti sonrası gözünü kupaya çeviren Alanya, yarınki Adana maçının hazırlıklarına başladı. Teknik direktör Çağdaş Atan'ın, takıma "Kupada da hedefe koşmalıyız. Beşiktaş galibiyetini unutup bu maça odaklanmalıyız" dediği öğrenildi.