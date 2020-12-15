Arkas Arhavi’ye geçit vermedi

AXA Sigorta Efeler Ligi 21. haftasında Arkas Spor, evinde Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti. İzmir ekibi üst üste oynadığı 3 maçı da kazandı. İlk sete çok iyi başlayan Arkas, Blankenau ve Yiğit Gülmezoğlu'nun güzel oyunuyla seti 25-14 aldı. İkinci sette de rakibine şans tanımayan ve hücumda etkili olan mavibeyazlılar, bu seti de 25-16 kazanmasını bildi. Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren Arkas, Blankenau, Çağatay Durmaz ve Lagumdzija'nın sayılarıyla seti 25-13 maçı da 3-0 kazandı.