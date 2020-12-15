  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Arkas Arhavi’ye geçit vermedi

Arkas Arhavi’ye geçit vermedi

Arkas Arhavi’ye geçit vermedi
Giriş Tarihi: 15.12.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi 21. haftasında Arkas Spor, evinde Arhavi Voleybol'u 3-0 mağlup etti. İzmir ekibi üst üste oynadığı 3 maçı da kazandı. İlk sete çok iyi başlayan Arkas, Blankenau ve Yiğit Gülmezoğlu'nun güzel oyunuyla seti 25-14 aldı. İkinci sette de rakibine şans tanımayan ve hücumda etkili olan mavibeyazlılar, bu seti de 25-16 kazanmasını bildi. Üçüncü sette de etkili oyununu sürdüren Arkas, Blankenau, Çağatay Durmaz ve Lagumdzija'nın sayılarıyla seti 25-13 maçı da 3-0 kazandı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Arkas Arhavi’ye geçit vermedi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA