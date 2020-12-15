Destan yazdılar

Türk cimnastikçilerden İbrahim Çolak, halka aletindeki performansıyla altın madalyaya uzandı. Ferhat Arıcan da ilk olarak kulplu beygir aletinde bronz madalya aldı. Milli sporcu paralel bar alet finalinde de altın madalya kazandı.

TARİHE GEÇTİLER

Çolak'ın altın madalyaya ulaştığı halkada Avusturya'dan Hoeck ikinci, Ukrayna'dan Igor Radivilov da üçüncülüğü elde etti. Arıcan'ın Avrupa birincisi olduğu paralel barda ise Ukrayna'dan Petro Pakhniuk ikinci, Litvanya'dan da Robert Tvorogal üçüncü oldu.



BAŞKA ÜLKE YAPAMAZDI

CİMNASTİK Federasyonu Başkanı Suat Çelen, organizasyonu Türkiye'nin dışında başka bir ülkenin düzenleyemeyeceğini söyledi. Çelen, "Türkiye sportif açıdan pandemi sürecini en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Böyle bir organizasyona ev sahipliği yaptık" dedi.



ÇOLAK: ÇOK MUTLUYUM

AVRUPA şampiyonu olan İbrahim Çolak, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun kendilerine her zaman destek verdiğini belirtti. Çolak, "Küçüklüğümden beri Avrupa, dünya ve olimpiyatlarda madalya almak istiyordum. Şu anda Avrupa ve dünya şampiyonluğum oldu. Hedefim olimpiyatlar. Verilen destekler sayesinde bu başarılar geliyor" dedi.



BU DAHA BAŞLANGIÇ

Mersin'de düzenlenen Artistik Cimnastik Avrupa Şampiyonası'nda altın ve bronz madalya kazanan Ferhat Arıcan, emeklerinin karşılığını aldığını söyledi. Arıcan, "Halkımıza bu madalyaları armağan ettiğim için çok mutluyum. Pandemide çok çalıştım. Bu daha başlangıç, hedefimiz olimpiyatlar. Olimpiyatlarda da yine aynı seriye devam edip daha da başarılı olacağız" dedi.



GURUR TABLOSU

ARTİSTİK Cimnastik Milli Takımı, 2 altın, 2 gümüş ve 4 de bronz olmak üzere toplam 8 madalya elde etti. Türkiye takım halinde gümüş madalya kazandı. Ümit Şamiloğlu, Ferhat Arıcan, İbrahim Çolak, Ahmet Önder ve Abdelrahman Elgamal'den oluşan milli takım, 244793 puan toplayarak ikinci olarak gümüş madalyanın sahibi oldu. Gençler kategorisinde ise Mert Efe Kılıçer, barfiks aletinde 12933 puan alarak gümüş, paralel bar aletinde 13266 puanla bronz madalya kazandı. Bora Tarhan, halka aletinde 13000 puanla bronz, 14016 puanla ise atlama masasında bronz madalya elde etti.