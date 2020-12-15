Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği I CANLI

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başladı. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Karşılaşma A Spor'dan yayınlanıyor. Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.
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