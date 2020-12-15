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Haberler Spor Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği I CANLI

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5. tur maçında kendi evinde temsilcisi 'ni konuk ediyor. A Spor Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray-Darıca Gençlerbirliği canlı yayın izle...

Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği I CANLI

15.12.2020, 21:07

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Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşıyor. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başladı. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetiyor. Karşılaşma A Spor'dan yayınlanıyor. Yeni tip corona virüsü (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

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