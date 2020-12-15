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Kasımpaşa kupada farklı turladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı başladı. Günün ilk maçında Kasımpaşa sahasında 3. Lig ekibi Muğlaspor ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi takım 5-0'lık skorla kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı. Maçın gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.