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Haberler Spor Kasımpaşa kupada farklı turladı!

kupada farklı turladı!

'nda 5. tur heyecanı başladı. Günün ilk maçında sahasında 3. Lig ekibi ile karşı karşıya geldi. Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadeleyi ev sahibi takım 5-0'lık skorla kazandı ve adını bir üst tura yazdırdı. Maçın gollerini haberimizden izleyebilirsiniz.

Kasımpaşa kupada farklı turladı!

15.12.2020, 14:55

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Kasımpaşa ile Muğlaspor kozlarını paylaştı.

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller; Alan, Armin Hodzic (2), Yasin Dülger ve Anıl Koç'tan geldi.

Bu sonuçla Kasımpaşa adını son 16 turuna yazdırdı.

GOL | Kasımpaşa 1-0 Muğlaspor GOL | Kasımpaşa 2-0 Muğlaspor GOL | Kasımpaşa 3-0 Muğlaspor GOL | Kasımpaşa 4-0 Muğlaspor GOL | Kasımpaşa 5-0 Muğlaspor

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