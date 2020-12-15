Kasımpaşa kupada farklı turladı!

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Kasımpaşa ile Muğlaspor kozlarını paylaştı.
Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda oynanan zorlu mücadele ev sahibi takımın 5-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Kasımpaşa'ya galibiyeti getiren goller; Alan, Armin Hodzic (2), Yasin Dülger ve Anıl Koç'tan geldi.
Bu sonuçla Kasımpaşa adını son 16 turuna yazdırdı.GOL | Kasımpaşa 1-0 Muğlaspor GOL | Kasımpaşa 2-0 Muğlaspor GOL | Kasımpaşa 3-0 Muğlaspor GOL | Kasımpaşa 4-0 Muğlaspor GOL | Kasımpaşa 5-0 Muğlaspor
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