Kupa şöleni tam gaz

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. Tur heyecanı bugün oynanacak olan maçlarla kaldığı yerden devam ediyor. A Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanan futbol şöleni bugün oynanacak olan 5 karşılaşma ile yeniden başlayacak. İzmir ekibi Göztepe, 5. Tur maçında bugün TFF 1. Lig ekibi Bursaspor'u konuk ediyor. Gürsel Aksel Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak olan karşılaşmayı hakem Emre Malok yönetecek. Göztepe, kupada 4. Tur'da Kırklarelispor'u eleyerek tur atlarken, Bursaspor ise İzmir ekibi Karşıyaka ve 1922 Konyaspor'u yenerek İzmir temsilcisinin rakibi olmayı başardı.

CİM-BOM SAHNE ALIYOR

Süper Lig'in iddialı ekibi Galatasaray ise kupa mesaisine bugün başlıyor. Sarı-kırmızılılar, Türk Telekom Stadı'nda saat 21.00'de Misli.com 3. Lig ekibi D.G.Birliği ile oynayacak. Maçı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Misli.com 3. Lig 4. Grup ekibi Muğla ise Kasımpaşa önünde gurbette saat 13.00'te Murat Erdoğan'ın yöneteceği maçta tur arayacak.



İŞTE KUPA PROGRAMI

BUGÜN: Kasımpaşa-Muğla (13.00), Ç.ize- Eskişehir (15.00), Y.alatya-H.Trabzon (17.00), Göztepe-Bursaspor (18.30), Galatasaray- D.G.Birliği (21.00), YARIN: Erzurumspor BŞBEsenler Erok (13.00), Gaziantep FK-Kocaeli (14.00), A.Alanya-Adanaspor (16.00), Trabzonspor- A.Demir (18.15), Fenerbahçe-Karacabey Bld (21.00), 17 ARALIK PERŞEMBE: Konyaspor-Altınordu (13.00), G.Birliği-Tuzla (13.00), Antalya-Boluspor (15.00), Sivasspor- Giresun (17.00), Başakşehir-Turgutlu (18.45), Beşiktaş-Tarsus İY (21.00).