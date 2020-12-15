  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler Spor Pastore kapışması

Pastore kapışması

’da Roma forması giyen oyuncu için ve devreye girdi. İki kulüp de için yarışıyor.

Pastore kapışması
Giriş Tarihi: 15.12.2020

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Cim-Bom ve Kanarya, İtalya Serie A'da Roma forması giyen Javier Pastore için kapışıyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre iki ezeli rakip Pastore'nin menajeri Marcelo Smonian ile görüşerek oyuncu hakkında bilgi istedi.

ÇİZME'DEN AYRILACAK
Roma'dan ayrılması an meselesi olan Tangocu'nun kariyeri ile ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Pastore, futbol yaşantısında Palermo ve PSG'de de top koşturdu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Pastore kapışması haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.

  • SON DAKİKA