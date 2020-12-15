Pastore kapışması

Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren ezeli rakipler Galatasaray ve Fenerbahçe, bu kez transferde karşı karşıya geldi. Cim-Bom ve Kanarya, İtalya Serie A'da Roma forması giyen Javier Pastore için kapışıyor. İtalyan gazeteci Nicolo Schira'nın iddiasına göre iki ezeli rakip Pastore'nin menajeri Marcelo Smonian ile görüşerek oyuncu hakkında bilgi istedi.

ÇİZME'DEN AYRILACAK

Roma'dan ayrılması an meselesi olan Tangocu'nun kariyeri ile ilgili nasıl bir karar vereceği merak konusu oldu. Pastore, futbol yaşantısında Palermo ve PSG'de de top koşturdu.