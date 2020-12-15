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Haberler Spor Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon | CANLI

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Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu 'nda 5. tur heyecanı yaşanıyor. A Spor'un naklen ekranlara getirdiği karşılaşmalarda futbolseverler, seyir zevki yüksek maçlar izliyor. Saat 17.00'de başlayan karşılaşmada sahasında ile karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi haberimizden canlı izleyebilirsiniz..

Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon | CANLI

15.12.2020, 17:03

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Yeni Malatyaspor ile Hekimoğlu Trabzon kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...

CANLI YAYIN


YENİ MALATYASPOR HEKİMOĞLU TRABZON İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Murat, Wallace, Bülent, Zuqui, Ahmed, Mustafa, Olcay, Fofana, Topalli Hekimoğlu
Trabzon: Batuhan, Miraç, Bahadır, Sezer, Mehmet, Serkan, Oğuz, Onur, İsmail, Caner, Can

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