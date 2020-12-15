Yeni Malatyaspor - Hekimoğlu Trabzon | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan yeniden başladı. 5. tur maçında Yeni Malatyaspor ile Hekimoğlu Trabzon kozlarını paylaşıyor.
Karşılaşmayı canlı olarak haberimizden takip edebilirsiniz...
YENİ MALATYASPOR HEKİMOĞLU TRABZON İLK 11'LER
Yeni Malatyaspor: Ertaç, Zeki, Murat, Wallace, Bülent, Zuqui, Ahmed, Mustafa, Olcay, Fofana, Topalli Hekimoğlu
Trabzon: Batuhan, Miraç, Bahadır, Sezer, Mehmet, Serkan, Oğuz, Onur, İsmail, Caner, Can
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