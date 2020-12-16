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’nin yaptırım kararı müttefiklik ruhuna aykırı

ABD’nin yaptırım kararı müttefiklik ruhuna aykırı
Giriş Tarihi: 16.12.2020

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, ABD'nin Türkiye'ye yönelik S-400 yaptırım kararının müttefiklikle, mevcut askeri, politik gerçeklerle bağdaşmadığını belirterek, "Bu karar ülkelerimiz arasındaki değerleri sarsmıştır. Bir NATO üyesi ülkeye yaptırım uygulanmasının müttefiklik ruhuna zarar vermenin ötesinde müttefikler arasındaki güveni kökünden sarsacağı açıktır" dedi.

KURBAN EDİLEMEZ
CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun ise karar ile ilgili, "Milli egemenliğe olan bağlılığımız yaptırım tehditlerinin etkisine kapalıdır. NATO müttefikimiz olan ABD ile aramızdaki stratejik ortaklık, kısa vadeli siyasi hedefler veya Türkiye karşıtı lobileri memnun etme uğruna kurban edilemez" ifadelerini kullandı.

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