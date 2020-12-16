Gaziantep FK-Kocaelispor | CANLI

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkye Kupası'nda 5. tur heyecanı sürüyor. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor.
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GOL | Gaziantep FK 1-1 Kocaelispor
Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan sürüyor... Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. A Spor'un canlı yayınladığı karşılaşmayı haberimizden takip izleyebilirsiniz.
Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkye Kupası'nda 5. tur heyecanı sürüyor. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor.
GOL | Gaziantep FK 1-1 Kocaelispor
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