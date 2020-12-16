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Haberler Spor Gaziantep FK-Kocaelispor | CANLI

Gaziantep FK-Kocaelispor | CANLI

'nda heyecan sürüyor... ekiplerinden Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor. A Spor'un canlı yayınladığı karşılaşmayı haberimizden takip izleyebilirsiniz.

Gaziantep FK-Kocaelispor | CANLI

16.12.2020, 13:09 Güncelleme Tarihi: 16.12.2020,15:30

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkye Kupası'nda 5. tur heyecanı sürüyor. Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sahasında Kocaelispor'u konuk ediyor.

CANLI YAYIN

GOL | Gaziantep FK 1-1 Kocaelispor

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