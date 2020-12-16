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Heyecan sürüyor

’nda F.Bahçe Karacabey’i da ’u evinde konuk edecek.

Heyecan sürüyor
Giriş Tarihi: 16.12.2020

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarında bugün yeni bir heyecan yaşanacak. Fenerbahçe 2. Lig temsilcisi Karacabey Belediyespor'u konuk edecek. Ülker Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Emre Kargın yönetecek. Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut'un, Karacabey Belediyespor maçında fazla forma şansı bulamayan futbolculara görev vermesi bekleniyor. Trabzonspor da sahasında 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor'la kapışacak. Medical Park Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma, 18.15'de başlayacak. Karşılaşmayı hakem Alper Çetin yönetecek. Maçlar A Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

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