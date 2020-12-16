Pınar KSK’de M’Baye rüzgarı

ING Basketbol Süper Ligi'nde Fenerbahçe Beko'yu 18 sayı geriden gelip yenerek zirveye damga vuran Pınar Karşıyaka'da Amath M'Baye, ligdeki kariyer rekorunu da kırdı. Yeşil-kırmızılı ekibin son 3 dakikada 11 sayılık farkı kapattığı maçta takımına müthiş bir katkı veren forvet, 27 sayıyla ligde 2 sezondur bir maçtaki en yüksek sayısına ulaştı. İç sahada geçen hafta da yine Karşıyaka'nın geriden gelip kazandığı Bahçeşehir mücadelesinde son saniye üçlüğüyle galibiyeti getiren isim olan M'Baye, geçen sezon 1 Mart'taki Türk Telekom karşılaşmasında 21 sayı üretmişti. Yıldız oyuncu, ligde 11 maçta 11.5 sayı, 3.5 ribaunt, 2.2 asist ortalamaları yakaladı.

RAKİP BÜYÜKÇEKMECE

PINAR Karşıyaka, bugün erteleme maçında Büyükçekmece Basketbol'a konuk olacak. Gazanfer Bilge Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşıyaka'da korona virüs testi pozitif çıkan Metecan oynayamayacak. Virüsü atlattıktan sonra tam hazır olmayan Semih'in durumu da belirsiz. Ligde son 3 maçını kazanan, 11 maçta 8 galibiyetle dördüncü sıradaki Kaf-Kaf, rakibini mağlup ettiği takdirde üçüncülüğe tırmanacak. 22 Kasım'da oynanması gereken maç yeşil-kırmızılılardaki korona virüs vakaları nedeniyle ertelenmişti.