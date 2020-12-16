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Trabzonspor - Adana Demirspor | İlk 11'ler belli oldu

Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur maçında Trabzonspor, sahasında Adana Demirspor'u ağırlıyacak. Karşılaşma öncesi iki takımın da ilk 11'leri belli oldu. Karşılaşmayı haberimizden CANLI olarak izleyebilirsiniz...

16.12.2020, 17:28