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Haberler Spor Antalyaspor-Boluspor | CANLI İZLE

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'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor... Başlama düdüğü 15.00'da çalan ve A Spor'da canlı olarak yayınlanan mücadelede sahasınd 'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

Antalyaspor-Boluspor | CANLI İZLE

17.12.2020, 15:02

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor... Başlama düdüğü 15.00'da çalan ve A Spor'da canlı olarak yayınlanan mücadelede Antalyaspor sahasınd Boluspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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