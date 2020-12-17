Antalyaspor-Boluspor | CANLI İZLE

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor... Başlama düdüğü 15.00'da çalan ve A Spor'da canlı olarak yayınlanan mücadelede Antalyaspor sahasınd Boluspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.
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