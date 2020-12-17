Haberler Spor Antalyaspor-Boluspor | CANLI İZLE

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor... Başlama düdüğü 15.00'da çalan ve A Spor'da canlı olarak yayınlanan mücadelede Antalyaspor sahasınd Boluspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

17.12.2020, 15:02