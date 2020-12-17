Bucaspor 1928’de zorunlu değişim

MİSLİ.COM 3. Lig 1. Grup'ta 32 puanlı lider Diyarbekirspor'un ardından 29 puanla ikinci sırada bulunan Bucaspor 1928'de pazar günü sahasında karşılaşacağı Edirnespor maçının hazırlıkları sürüyor. Sarı-lacivertli ekipte kritik mücadele öncesinde kadroda zorunlu değişimi olacak. İzmir temsilcisinde takımın en golcü ismi Tunç Murat sarı kart cezalısı olduğu için forma giyemeyecek. Tunç Murat'ın yerine ileri uçta Ahmet Aras'ın forma giymesi bekleniyor. Teknik heyetin omuzundan sakat olan Berke'nin yerine ise kime şans vereceği henüz netlik kazanmadı.