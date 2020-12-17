Karşıyaka’da Arif hazır kıta

MİSLİ.COM 3. Lig 3. Grup'ta mücadele eden Karşıyaka'da pazar günü deplasmanda oynayacağı Şile Yıldızspor maçı hazırlıkları tüm hızıyla sürüyor. Yeşil-kırmızılı ekipte sarı kart cezalısı takım kaptanı Mustafa Aşan yerine kritik deplasmanda merkez orta sahada Arif Çılak'ın görev yapması bekleniyor. Son üç hafta yedek kulübesinde oturan 27 yaşındaki oyuncuya teknik heyet, 'Hazır ol' talimatını verdi. Sezonun ilk 9 maçında ilk 11'de forma giyen tecrübeli oyuncu iç sahada 1-0 kaybedilen Somaspor karşılaşmasında yedeğe çekildi. Arif'in Şile Yıldızspor maçnda ilk 11'de görev yapmasını kesin gözüyle bakılıyor.

KSK SERİ YAKALAMAK İSTİYOR

Yeşil-kırmızılılar, 17 Ekim'deki Yalova deplasmanının ardından dış sahada çıktığı maçlarda Çatalcaspor'la 1-1, Çarşamba ve Batman Petrolspor'la 0-0 berabere kaldı. Dış sahada 3 maçtır kazanamasa da bu sezon evindeki Somaspor maçı dışında mağlubiyet yaşamayan, grupta 25 puanla zirvenin 2 puan gerisinde olan Karşıyaka, İstanbul ekibi Şile Yıldızspor karşılaşmasını liderlik koltuğunu tekrar ele geçirme fırsatı olarak görüyor.