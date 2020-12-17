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Haberler Spor Konyaspor-Altınordu | Gençlerbirliği-Tuzlaspor | CANLI

Konyaspor-Altınordu | -Tuzlaspor | CANLI

'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor... A Spor'da dönüşümlü yayınlanacak karşılaşmalarda sahasında Tuzlaspor'u, ise Altınordu'yu ağırlıyor. Mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

Konyaspor-Altınordu | Gençlerbirliği-Tuzlaspor | CANLI

17.12.2020, 13:10

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan fırtınası sürüyor... A Spor'da dönüşümlü yayınlanacak karşılaşmalarda Gençlerbirliği sahasında Tuzlaspor'u, İttifak Holding Konyaspor ise Altınordu'yu ağırlıyor. Mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz...

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