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Konyaspor-Altınordu | Gençlerbirliği-Tuzlaspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor... A Spor'da dönüşümlü yayınlanacak karşılaşmalarda Gençlerbirliği sahasında Tuzlaspor'u, İttifak Holding Konyaspor ise Altınordu'yu ağırlıyor. Mücadelenin canlı yayınını haberimizden takip edebilirsiniz.

17.12.2020, 13:10