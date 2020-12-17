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Haberler Spor Pınar Karşıyaka tam gaz

Pınar Karşıyaka tam gaz

Pınar Karşıyaka tam gaz
Giriş Tarihi: 17.12.2020

Pınar Karşıyaka, ING Basketbol Süper Ligi'nde erteleme maçında İstanbul'da Büyükçekmece Basketbol'u 90-77 mağlup etti, 12. maçında 9. galibiyetine imza attı, 3. sıraya yükseldi. Karşılıklı sayılarla başlayan ilk periyotu 20-19 önde geçen yeşil-kırmızılılar, devreyi de 40-37 üstün tamamladı. Üçüncü periyotta farkı açan KSK, M'Baye'nin ektili olduğu çeyreği 67-59 galip kapattı. Son periyotta farkı açan Karşıyaka, salondan 90-77 galip ayrıldı. Karşıyaka'da, M'Baye 23 sayıyla zaferin başmimarı olurken, Morgan da 17 sayıyla skora katkı yaptı. Yeşil-kırmızılılar, 19 Aralık Cumartesi günü G.Saray'a konuk olacak.

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