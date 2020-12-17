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Sivasspor - Giresunspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan tüm hızıyla devam ediyor... Başlama düdüğü 17.00'da çalan ve A Spor'da canlı olarak yayınlanan mücadelede Süper Lig ekiplerinden Sivasspor, sahasında Giresunspor'u ağırlıyor. Karşılaşmayı haberimizden canlı olarak izleyebilirsiniz.

17.12.2020, 17:13