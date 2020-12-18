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Turgutluspor fark yedi

Turgutluspor, ekibi ’e Aleksic, , , Chadli ve Gulbrandsen (3)’in golleriyle yenilerek kupadan elendi.

Turgutluspor fark yedi
Giriş Tarihi: 18.12.2020

Ziraat Türkiye Kupası 5'inci tur mücadelesinde Ege'nin 2. Lig Kırmızı Grup'taki temsilcisi Turgutluspor, Süper Lig'in güçlü ekibi Başakşehir'e deplasmanda 7-0 mağlup olarak elendi. Henüz 5. dakikada Demba Ba'nın pasında Aleksic sert bir vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0. İlk yarı bu skorla sona erdi. 58'de Giuliano'nun topuk pasında Demba Ba kaleci Can'ı da geçerek topu ağlara gönderdi: 2-0. 65'te Aleksic'in sağ kanattan yaptığı ortaya Kerim Frei dokundu ve ağları havalandırarak farkı 3'e çıkardı: 3-0. 69'da Aleksic'in pasında Chadli kaleciyi geçerek farkı açtı: 4-0. 79'da sağ kanattan Mete'nin pasında Gulbrandsen skoru 5-0'a getirdi.

GULDBRANDSEN COŞTU
81'de Turgutlu atağında Mutlu'nun şutunda top üst direkte patladı. 83'te Giuliano'nun ara pasında Gulbrandsen kaleci Can'ı yine geçerek topu ağlara gönderdi: 6-0. 90+2'de Uğur'un ortasında Gulbrandsen topuğuyla topu ağlara göndererek hat-trick yaptı: 7-0. Mücadele bu skorla sona erdi.

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