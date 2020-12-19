Kupa heyecanı

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu eşleşmeleri, dün gerçekleşen kura çekimi ile belirlendi. A SPOR'un canlı olarak futbolseverlerle buluşturduğu futbol şöleninde son 16 turu karşılaşmaları 12, 13 ve 14 Ocak'ta yine tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Son 16 turunda ilk kez Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemi de kullanılacak. Riva Hasan Doğan Milli Takım Kamp Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen kura çekimi sonrasında son 16 turunda birbirinden zorlu maçlar oynanacak.

NEFESLERİ KESECEK

Kura çekimi sonrasında Karacabey Belediyespor'u eleyen Fenerbahçe, Kasımpaşa ile eşleşti. Tarsus İY'yi rahat geçen Beşiktaş ise Çaykur Rizespor'la karşı karşıya gelecek. Kanarya ve Kartal son 16 turunda maçlarını sahasında oynayacak. Galatasaray ise yine Süper Lig ekibi Yeni Malatyaspor ile eşleşti. Cim-Bom, son 16 turunda rakibi ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Süper Lig'in iddialı ekibi Başakşehir'in rakibi ise Gençlerbirliği'ni eleyen TFF 1. Lig temsilcisi Tuzlaspor oldu.



İŞTE KUPA EŞLEŞMELERİ

Konyaspor-Gaziantep FK Fenerbahçe-Kasımpaşa Beşiktaş-Çaykur Rizespor Bursaspor-Antalyaspor Sivasspor-Adana Demirspor Yeni Malatyas-Galatasaray Aytemiz Alanya-BB Erzurumspor Tuzlaspor-Medipol Başakşehir