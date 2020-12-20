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Bal-Kes kayıp

Kırmızı-beyazlı ekip, Ankara deplasmanında Keçiörengücü’ne yenildi, yönetiminde yine gülmedi

Bal-Kes kayıp
Giriş Tarihi: 20.12.2020

Aydeniz Et Balıkesirspor, TFF 1. Lig'in 15. haftasında Ankara Keçiörengücü'ne deplasmanda 2-1'lik skorla boyun eğdi, teknik direktör Cihat Arslan yönetiminde çıktığı 3. maçta da galibiyetle tanışamadı. 31. dakikada Cem Ekinci'nin ceza sahasında rakip defansı çalımlayıp çektiği şut ağlarla buluştu: 1-0. İlk yarı bu skorla kapandı. 53. dakikada Mert Kula'nın Ezeh'e yaptığı faulde hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Mrsic skoru eşitledi: 1-1. 81. dakikada Süleyman Olgun önünde bulduğu topta kaleyi düşündü, düzgün bir şekilde kaleyi bulan topta kaleci Vukovic çaresiz kaldı: 2-1. Bu sonuçla Bal-Kes, alk sıralara demir attı.

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