Denizli derbide güldü

TBL'de Ege derbisinde Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket, Balıkesir BŞB'yi 93-82 mağlup etti, üst üste ikinci galibiyetini aldı. Karşılıklı sayılarla başlayan maçın ilk periyotunu 28-21 önde geçen Denizli, Berkay, Şafak ve Mack üçlüsünü durduramadı. 18. dakikayı Balıkesir BŞB, 41-39 önde geçti. Denizli'de sahneye Collins çıktı, ev sahibi devreyi 47-45 üstün tamamladı. Üçüncü periyotta maça tekrar ağırlığını koyan Denizli, son bölüme 71-63 üstün girdi. Knowles, Ogün ve İzzet'le son bölümde etkili olan Balıkesir BŞB karşısında Collins'in dış atışlarıyla ayakta kalan Denizli, salondan 93-82 galip ayrıldı, yükselişe geçti. Denizli'de Collins 36 sayıyla zaferin başmimarı oldu. Coleby 12, Altan 12, Gökhan 10 sayıyla skora katkı yaptı. Balıkesir BŞB'de Şafak 16 sayıyla alkışlandı.

SERVET SARUN