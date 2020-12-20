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Manisa ’den ‘Anadolu’ zaferi

Manisa BŞB’den ‘Anadolu’ zaferi
Giriş Tarihi: 20.12.2020

TBL'DE evinde rakiplerine geçit vermeyen Manisa Büyükşehir Belediyespor, Anadolu Basket'i 91-86'lık skorla geçti, evindeki galibiyet serisini devam ettirdi. Maça etkili başlayan yeşil-beyazlılar, ilk periyotu 24-16 önde geçti. İkinci çeyrekte farkı açan Manisa BŞB, devreyi de 51-35 galip tamamladı. Üçüncü periyotta üstünlüğünü sürdüren ev sahibi ekip, son bölüme 75-56 üstün girdi. Son bölümde hata yapmayan Manisa BŞB, salondan 91-86 galip ayrıldı, sahasında oynadığı 6. maçında 6. galibiyetini aldı.

CÜNEYT HASÇELİK

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