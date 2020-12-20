Nazilli Belediye ve Soma dışarda

3. Lig 2. Grup'ta 12 oyuncusunda görülen yeni tip korona virüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle iç sahada oynanması gereken Yozgatspor 1959 maçı ertelenen Nazilli Belediyespor, bugün deplasmanda Tekirdağspor'a konuk olacak. Namık Kemal Stadı'nda oynanacak maç saat 13.00'te başlayacak. Ligde 19 puanla 3. sırada yer alan siyah-beyazlı takımda, tüm futbolcular iyileşti.
LİDER FETHİYESPOR EVİNDE
Lider Fethiyespor aynı saatte evinde Halide Edip Adıvar'la karşılaşacak. 3. Grup'ta zirve yarışı veren 25 puanlı Somaspor da Başkent deplasmanında Altındağspor'la karşı karşıya gelecek. Zirvenin 2 puan gerisinde 3. sırada yer alan Siyah İnciler, 3 haftalık galibiyet özlemini sonlandırıp iddiasını sürdürmek istiyor. 1. Grup'ta 8 puanla son sıradaki Manisaspor, 10 puanı bulunan Antalya Kemerspor'u ağırlayacak. Kızılcabölükspor, evinde Payasspor'la kozlarını paylaşacak. Tüm maçlar saat 13.00'te.
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