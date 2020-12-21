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Haberler Spor Arkas Spor tutulmuyor

tutulmuyor

Arkas Spor tutulmuyor
Giriş Tarihi: 21.12.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta mücadelesinde deplasmanda Sorgun Belediyespor'u 3-0 yenen Arkas Spor tutulmuyor. İzmir ekibi rakibini yenerek üst üste 4. maçını da kazandı. Basın sözcüsü Uğur Özden, rakiplerini yenerek çıkışlarını sürdürdüklerini belirtti. Takımın iyi bir ivme kazandığını ifade eden Özden, "Hedefimiz belli. Yenilmezlik serisini sürdürmek istiyoruz. Hiç bir zaman rakip ayırt etmedik. Arkas Spor başarılı olmaya devam edecektir" diye konuştu.

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