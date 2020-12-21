Giresunspor - Altınordu CANLI ANLATIM

TFF 1. Lig'de heyecan devam ediyor. 15. hafta maçında Giresunspor ile Altınordu kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Giresunspor - Altınordu maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

GİRESUNSPOR - ALTINORDU MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Giresunspor - Altınordu maçı 21 Aralık Pazartesi günü saat 19:00'da TRT Spor'da canlı yayınlanacak.