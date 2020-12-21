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Haberler Spor Süper Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor

'de 14. haftanın perdesi açılıyor

'in 14. haftası, yarın Atakaş Hatayspor- ve -Göztepe maçlarıyla başlayacak.

Süper Lig'de 14. haftanın perdesi açılıyor

21.12.2020, 11:21

Süper Lig'in 14. haftası, yarın yapılacak iki maçla başlayacak.

Haftanın açılış müsabakasında Atakaş Hatayspor, Trabzonspor'u konuk edecek. Antakya Atatürk Stadı'nın ev sahipliği yapacağı karşılaşma saat 16.00'da başlayacak. Yarın oynanacak diğer karşılaşmada ise Galatasaray, saat 19.00'da Türk Telekom Stadı'nda Göztepe'yi ağırlayacak.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin 14. haftasında oynanacak maçların programı şöyle:

Yarın:

16.00 Atakaş Hatayspor-Trabzonspor (Antakya Atatürk)

19.00 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)

23 Aralık Çarşamba:

16.00 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Yukatel Denizlispor (Erzurum Kazım Karabekir)

16.00 Aytemiz Alanyaspor-Yeni Malatyaspor (Bahçeşehir Okulları)

19.00 Kasımpaşa-Gaziantep FK (Recep Tayyip Erdoğan)

19.00 Fenerbahçe-Medipol Başakşehir (Ülker)

24 Aralık Perşembe:

16.00 Demir Grup Sivasspor-Gençlerbirliği (Yeni 4 Eylül)

16.00 Hes Kablo Kayserispor-İttifak Holding Konyaspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has)

19.00 MKE Ankaragücü-Beşiktaş (Eryaman)

19.00 Çaykur Rizespor-Fraport TAV Antalyaspor (Çaykur Didi)

Not: Fatih Karagümrük haftayı bay geçecek.

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