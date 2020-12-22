Arkas’a sert rakip

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 4 maçını kazanarak zirve yarışını sürdüren Arkas Spor, bugün lider Fenerbahçe HDI Sigorta'yı konuk edecek. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki mücadele saat 19.00'da başlayacak. Ligde Fenerbahçe 18 maçta 17 galibiyet alırken ikinci sıradaki Arkas Spor'un 15 galibiyeti bulunuyor. Ligde üst üste galibiyetlerle yükselen bir grafik çizdiklerini belirten Arkas Spor Basın Sözcüsü Uğur Özden, "Galibiyet serimizi Fenerbahçe HDI Sigorta karşısında da sürdürmeyi hedefliyoruz. Ligin zirvesinde yer alan rakibimizi mağlup ederek liderlik koltuğuna daha da yaklaşmak istiyoruz. Televizyon başındaki voleybol tutkunlarının güzel bir karşılaşma izleyeceğine eminim" dedi.