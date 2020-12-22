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Haberler Spor Fransa’da acı olay

’da acı olay

Fransa’da acı olay
Giriş Tarihi: 22.12.2020

FRANSA Ligue 1'in 16. haftasında bugün oynanan Lorient- Rennes mücadelesinin ardından büyük bir trajedi yaşandı. Rennes'in deplasmanda 3-0 kazandığı karşılaşmanın ardından takımlar stattan ayrılırken, sahanın bakımı için zemini incelemeye gelen çim görevlisinin işini yaptığı sırada üzerine projektör rampası çöktü. Çimlerin bakımıyla ilgilenen görevli, stat ışıklarının üzerinde bulunduğu rampanın üzerine düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Sahaya gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi yapsa da, görevliyi kurtaramadı. Lorient polisi olayla ilgili soruşturma başlattı.

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