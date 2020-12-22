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Manisa FK fırtınası

2. Lig ’ta 41 puanla lider olan siyah-beyazlılar, 49 golle profesyonel liglerin en golcü ekibi oldu, tüm mevkilerden katkı geldi.

Manisa FK fırtınası
Giriş Tarihi: 22.12.2020

PROFESYONEL liglerde Manisa FK fırtınası esiyor. 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden ve 15 maçta topladığı 41 puanla en yakın rakibi Hekimoğlu Trabzon'un 14 puan önünde zirvede saltanatını ilan eden Manisa FK, attığı gollerle de zirvede yer alıyor. Siyah-beyazlılar rakip filelere gönderdiği 49 golle profesyonel liglerin en golcü ekibi olurken, mevcut kadroda her mevkiden skora katkı geldi. Savunmada forma giyen 5 farklı oyuncu 10 gol atarken, orta alanda forma giyen yıldızlar 20, hücum hattı ise 18 gol kaydetti.

ZAHİT VE SERTAÇ ZİRVEDE
ZAHİT Fındık ve Sertaç 9'ar golle takımın en skorer isimleri oldu. Serdar ve Nizamettin 7 gol, savunmacı Erhan 5 ve Mehmet Yılmaz ve Tayyib'in de 2 golü var. Manisa ekibinde, Volkan, Mehmet Güven, Abdurrahman, Hakan, Ahmet, Recep Burak ve Ümit ise 1'er gol atarak ekibin zirvede yer almasını sağladı.

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