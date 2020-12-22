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Haberler Spor Muğlaspor’da Urhan gönderildi

Muğlaspor’da Urhan gönderildi

Muğlaspor’da Urhan gönderildi
Giriş Tarihi: 22.12.2020

TFF 3. Lig 4. Grup'ta 11 maçta 1 galibiyet alan ve ligde 8 puanla sondan birinci sırada bulunan Muğlaspor'da teknik direktör Egemen Urhan ile yollar ayrıldı. Kulüpten yapılan açıklamada, "Teknik direktörümüz Egemen Urhan ile yönetimimiz arasında bu sabah yapılan görüşme sonrasında karşılıklı olarak anlaşılarak yollar ayrılmıştır. Vermiş olduğu emekler için teşekkür ediyor, kariyerlerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi. Taraftarlar bu ayrılığa tepki gösterdi. Taraftarlar, "Muğlaspor'umuzda kötü gidişatın faturası teknik direktör Egemen Urhan ve ekibine kesildi. Bunca yanlışın içerisinde konuşulacak pek bir şey yok" açıklamasını yaptı.

SERVET SARUN

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