Sadece Espor, sadece iş: Geleceğin sporunu inşa etmek

"Geleceğin Sporunu İnşa Etmek" ana temasıyla düzenlenecek İkinci Espor Zirvesi'nde takım yöneticileri, oyun üreticileri, şirketler, pazarlama uzmanları, yayıncılar, yeni bir sporun doğuşunun arifesinde hep birlikte bu yeni oyunu nasıl kuracağımızı tartışacak.

Ekim 1972'de ABD, Stanford Üniversitesi öğrencileri, okulun Yapay Zeka Laboratuvarı'nda "Intergalactic Spacewar Olympics" adı altında dünyanın ilk çok oyunculu bilgisayar oyun yarışması düzenlediğinde, kazanan öğrencinin ödülü sadece bir yıllık Rolling Stone Dergisi aboneliğiydi. Bugün ABD'de ortalama bir oyuncu yılda 3 milyon dolardan fazla kazanıyor. Araştırma şirketi NewZoo verilerine göre 2020'de global Espor gelirleri yüzde 15,7'lik büyümeyle 1,1 milyar dolara ulaşırken izleyici sayısı da yüzde 11,7 artarak 495 milyonu gördü. Türkiye'de de tahminler hacmin 1 milyar lirayı aştığını ortaya koyuyor.

Tüm spor branşları pandeminin yoğun baskısı altında mali sıkıntılarla boğuşurken Espor alanındaki bu büyüme, onun hakkındaki "Geleceğin Sporu" yakıştırmasını fazlasıyla haklı çıkartıyor. Ama elbette almamız gereken çok yol var.

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi organizasyonunda, Logitech sponsorluğunda düzenlenen "Esports Business Zirvesi" bu yolu kısaltacak çözümleri ortaya koymaya ve yol haritamıza katkı sağlamayı hedefliyor. Espor'un tüm paydaşlarının katılımıyla gerçekleştirilecek bu zirvede ile yeni dönemde Espor'un geleceği ve sürdürülebilirliği konuları ele alınacak.

BAŞKANLAR OTURUMU

Turkuvaz Medya Grubu ve Para Dergisi olarak ikincisi düzenlenen ve 22 Aralık'ta 13:00'da başlayacak Espor Zirvesi'nin ana teması "Geleceğin Sporunu İnşa Etmek". Bu amaçla takım yöneticileri, oyun üreticileri, şirketler, pazralma uzmanları, yayıncıları bir araya getiren Zirve'de üç panel ve beş özel oturum gerçekleştirilecek. "Başkanlar Toplantısı" başlıklı ilk panelde Fenerbahçe, Galatasaray gibi Espor dünyasının beş önemli kulübünün başkanları konuşacak. Panelde 1907 Fenerbahçe Espor Başkanı Sina Afra, Dark Passage Başkanı Ertuğ Okçuoğlu, Galatasaray Espor Şube Sorumlusu Dorukhan Acar ve Blaze Esports Başkanı Bora Koçyiğit yer alıyor.

Günün ikinci panelinde ise oyun üreticilerinin yöneticileri yeni stratejilerini aktaracak. "Nasıl Konumlanacağız" başlıklı günün son panelinde ise markaların yöneticileri Espor alanındaki yatırımlarını anlatacak.

DEV KONUŞMACILAR

İkinci Espor Zirvesi'nin özel oturumlarında ise önemli konuklar var. 97 ülkenin üye olduğu Uluslararası Espor Federasyonu'nun Genel Sekreteri Boban Totovski Espor'un dünyadaki durumunu ve gelecek planlarını aktaracak. Espor alanındaki farklı bir model geliştiren Almanya'nın köklü kulübü Schalke 04 Esports'un Genel Menajeri Mert Tanrıverdi bir futbol kulübü penceresinden Espor alanında Avrupa'daki gelişmeleri yorumluyor.

Bir diğer özel oturumda NBA kulübü Cleveland Cavaliers'ın LOL takımı 100 Thieves'e transfer olan, Türk Espor dünyasının en başarılı oyuncularından Fatih 'Luger' Güven ve fenomen annesi Ayşe Yiğit, ailelerin bu konuya nasıl yaklaşması gerektiğinin ipuçlarını verecek.

Günün son özel oturumun konuğu Espor'un yayın platformu Twitch'in Britanya & Türkiye Yöneticisi Çisil Çakır. Çakır, markalara Twitch'i nasıl etkin kullanabileceklerinin ipuçlarını verecek.

Zirve http://www.e-sporzirvesiturkiye.com adresinden ve Para Dergisi Youtube hesabından izlenebilecek.