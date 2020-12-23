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Haberler Spor Arkas dağıldı

Arkas dağıldı

Arkas dağıldı
Giriş Tarihi: 23.12.2020

AXA Sigorta Efeler Ligi 23. hafta mücadelesinde Arkas Spor İzmir'de konuk ettiği Fenerbahçe HDI Sigorta'ya 3-0 mağlup oldu. Atatürk Voleybol Sigorta Shop Spor Kompleksi'ndeki karşılaşmanın setleri 23-25, 22-25 ve 21-25 sonuçlandı. Üst üste 4 maçını kazanarak zirve takibini sürdüren İzmir temsilcisi bu mağlubiyetle ağır yara aldı. Sarı-lacivertlilerde bu galibiyetle zirvedeki yerini sağlama aldı.

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