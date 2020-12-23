Özkan Sümer’i kaybettik

Trabzonspor ve Türk futbolunun efsane isimlerinden Özkan Sümer dün sabahın ilk saatlerinde kanser tedavisi gördüğü hastanede hayata gözlerini yumdu. Trabzonspor'da futbolculuk, teknik adamlık ve başkanlık yapan ve 80 yaşında vefat eden Sümer son yolculuğuna uğurlandı. Sümer'in cenazesi, Ortahisar ilçesindeki İskenderpaşa Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından defnedilmek üzere doğum yeri olan Maçka ilçesine gönderildi. Özkan Sümer'in cenazesi, yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında aile kabristanlığında toprağa verildi. Sümer'in tabutunun üzerine Türk bayrağı ile Trabzonspor bayrağı örtüldü.

MESAJ YAĞDI

Çok sayıda kulüp ve sivil toplum örgütü cenazeye çelenk yollarken, taziye mesajı da yayınladı. Duayen spor adamı, A Milli Futbol Takımı, Galatasaray, Denizlispor, Samsunspor ve Konya Mobellaspor'u çalıştırdı. Sümer, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği Genel Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu Asbaşkanlığı ve spor yazarlığı yaptı.