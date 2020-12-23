Mersin'de düzenlenen Avrupa Artistik Cimnastik Şampiyonası'nda yer aletinde gümüş madalya kazanan milli sporcu Göksu Üçtaş Şanlı, yaşadığı tüm olumsuzluklara rağmen sporda tarih yazdı. Antep doğumlu Göksu Üçtaş Şanlı, 22 yaşına kadar 17 yıl bu sporu lisanslı olarak sürdürdü. Göksu, 2012 Londra Olimpiyatları'nda ülkemizi jimnastik branşında temsil eden ilk Türk sporcusu unvanını kazandıktan sonra şiddetli boyun ağrıları nedeniyle cimnastiği maalesef bıraktı.

BIRAKINCA BİR SÜRE ÖĞRETMENLİK YAPTI

Kronik boyun fıtığı teşhisi konan 30 yaşındaki milli cimnastikçi, sporu bıraktıktan sonra 1 yıl Çankırı'da beden eğitimi öğretmenliği, 2.5 yıl da G.Antep'te antrenörlük yaptı. 2015'te kızı Lina'yı dünyaya getiren Göksu, aynı zamanda eski milli cimnastikçi de olan eşi Özgür Şanlı'nın memleketi İzmir'e yerleşerek 2016'da cimnastiğe yeniden başladı. Boluspor'un lisanslı sporcusu olan Göksu, 3.5 yıl aradan sonra boyun fıtığı teşhisine rağmen cimnastik branşında Türkiye'ye ilk madalyayı getiren kadın sporcu olmayı başardı.

KIZIM VE EŞİMİN DESTEĞİ SAYESİNDE OLDU

Ara verdikten sonra geri dönmenin çok zor olduğunu dile getiren Göksu, "Aslında yeniden başlamak için bırakmamıştım. Aradaki 3.5 yılda hiç antrenman yapmadım. Lina'ya eşimin ailesi bakacağı için İzmir'e yerleştik. Lina çok küçük olduğu için geceleri uyuyamayıp, sabah antrenmana gidiyordum. Kas gruplarım neredeyse bitmişti. Bütün hareketleri yeniden öğrendim. Sıfırdan başladım. Günde 4-4,5 saatlik disiplinli çalışmanın ardından bu düzeye geldim. En büyük destekçim eşim ve kızım Lina" dedi.

BURAK HAKERLER