KSK’nin gücü yetmedi

Basketbol FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, konuk ettiği Almanya temsilcisi Brose Bamberg'e 76-70 mağlup oldu. Organizasyonda bir maçı eksik Pınar Karşıyaka, üçüncü karşılaşmasında ikinci yenilgisini yaşadı. Karşılaşmaya M'Baye ve Morgan'ın sayılarıyla 7-0'lık seriyle başlayan Pınar Karşıyaka, periyodu 22-15 önde bitirdi. İkinci periyodun başında daha etkili olan konuk ekip, farkı indirsede KSK devreyi 38-33 önde tamamladı.

KAF-KAF AVANTAJINI KORUYAMADI

Pınar Karşıyaka, üçüncü periyotta aradaki farkı 7 sayıya (42-35) çıkarmasına rağmen Kravish ve Fieler'le etkili olan konuk ekip, 25. dakikada 45-43 üstünlük kurdu. Kalan bölümde farkı 6 sayıya (56-50) yükselten Brose Bamberg, periyodu 59-55 önde bitirdi. İki takımın da sayı bulmakta zorlandığı son periyotta son 6 dakikaya 8 sayı farkla 63-55 üstün giren rakibi karşısında Pınar Karşıyaka, 37. dakika içinde aradaki farkı 2 sayıya indirdi: 63-65. Vitali ve Hundt'la 8-0'lık seri yakalayan Bamberg, son dakikasına 73-63 önde girdiği maçtan 76-70 galip ayrıldı.