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Haberler Spor Fatih Terim’e 5 maç men geldi

’e 5 maç men geldi

Fatih Terim’e 5 maç men geldi

25.12.2020

PFDK, Karagümrük maçındaki olaylar nedeniyle Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'e 5 maç men cezası verdi. Kurul, Fatih Terim'e ihraç öncesi müsabaka hakemine yönelik hareketi, ihraç sonrası müsabaka hakemine yönelik hareketleri ve tedbire uymama eylemi nedeniyle toplamda 5 maç ceza verdi. Galatasaray Kulübü, teknik direktör Fatih Terim'e verilen cezaya tepki gösterdi. Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Türk futbolunun üzerinde çirkin oyunların oynandığı şu günlerde, emsallerine göre verilen beş maçlık ağır cezanın Galatasaray'ı şampiyonluk yürüyüşünden uzaklaştırmak amaçlı yapılan maksatlı ve beyhude bir çalışma olduğu aşikardır. Bu cezayla birlikte, Kovid-19 karantinası biter bitmez, idmansız şekilde Fatih Karagümrük-Galatasaray maçına verilen hakemin hangi maksatla atandığı açıkça ortaya çıkmıştır. Camiamız, bu senaryoyu bir yerlerden hatırlamaktadır. Adalet ve hukuk ekseninde mücadelesini sonuna kadar sürdürecek olan camiamız kirli düzeni bozacaktır."

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