Pınar KSK’nin şansı tutmadı

FIBA Şampiyonlar Ligi F Grubu'nda Avrupa'daki 14 maçlık galibiyet serisi sonrası Brose Bamberg'e 8 Aralık'ta deplasmanda oynanan ilk karşılaşmayı 83-82 kaybeden Pınar Karşıyaka, evindeki 1.5 yıldır süren galibiyet serisini de rakibi önünde acı bir şekilde sonlandırdı. Avrupa'da iç sahada son olarak FIBA Europe Cup'ta 2018-19 sezonunda oynanan karşılaşmada 20 Mart 2019'da Dinamo Sassari'ye 87-68 yenilen, ardından aynı kupada geçen sezon İzmir'de çıktığı 8 maçı da kazanan Kaf-Kaf'ın evindeki serisi bu sezonun ilk sınavında 76-70'lik mağlubiyetle bitti.

GÖZLER SON ÜÇ KARŞILAŞMADA

Alman temsilcisi grupta 4'te 4 yapıp adını son 16 turuna yazdırmayı garantilerken, Karşıyaka 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyetle 3. sırada kaldı. Grupta Bilbao Basket'in 4 maçta 2 galibiyet, 2 mağlubiyet, Fortitudo Bologna'nın ise 3 maçta 3 mağlubiyeti bulunuyor. Erteleme sınavında Fortitudo Bologna'yı 5 Ocak'ta konuk edecek, ardından rakibiyle 12 Ocak'ta deplasmanda karşılaşıp, son grup maçına 27 Ocak'ta evinde Bilbao önünde çıkacak KSK, yoluna devam etmek için grubu 2. sırada bitirmeye çalışacak. Antrenör Ufuk Sarıca, "Kalan 3 maçı kazanıp gruptan çıkmaya çalışacağız" dedi.