Altekma’nın konuğu Haliliye

AXA Sigorta Efeler Ligi'nde son 2 maçın-da Ziraat Bankkart ve Spor Toto'ya mağlup olan Altekma bugün evinde Haliliye Belediyespor karşı-sında çıkış arayacak. İzmir Atatürk Voleybol Salo-nu Sigorta Shop Spor Kompleksi'nde oynanacak 16'ncı hafta erteleme maçı saat 14.00'te başla-yacak. Maçı Misli.Com Web ve Mobil TV yayınla-yacak. Altekma, ligde 19 maçta 8 galibiyet ala-rak 24 puanla 9'uncu sırada, Haliliye ekibi ise 18 maçta 6 galibiyet alıp 16 puanla 14'üncü basa-makta yer alıyor. Öte yandan bugün İzmir'de oynanması gereken Arkasspor-Halkbank maçı konuk takımda 6 oyuncuda koronavirüs vakası tespit edilmesi nedeniyle ertelendi.