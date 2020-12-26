Bal-Kes zor virajda

TFF 1. Lig'de son haftalarda galibiyet yüzü göremeyen Balıkesirspor, sahasında iddialı rakibi Adana Demirspor'u ağırlıyor. Balıkesir Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak kritik maçta hakem Emre Kargın düdük çalacak. Karşılaşmayı beINMAX1 canlı olarak ekranlara getirecek. Ligde son 5 haftadır galibiyet alamayan ve son iki maçında Samsunspor ve Keçiörengücü'ne yenilerek yara alan 15 puanla 13. sırada yer alan kırmızı-beyazlılar, güçlü rakibi Adana Demirspor önünde kazanıp kötü talihini sonunda yenmek istiyor.
KALECİ ATİLLA KADRODA YOK
ADANA Demirspor ise üst üste aldığı kötü sonuçların ardından zirve takipçisi Tuzla'yı yenerek moral buldu. Balıkesirspor'da sakatlığı devam eden kaleci Atilla Özmen dışında eksik oyuncu bulunmuyor. Teknik direktör Cihat Arslan, "Artık takım olarak çıkışa geçmenin zamanı geldi" diye konuştu.
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